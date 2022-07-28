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Си Цзиньпин выступил решительно против вмешательства в дела Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил решительно против вмешательства в дела Тайваня
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Florence Lo / Reuters

Китай выступает решительно против вмешательства других стран в дела Тайваня и намерен защищать собственный суверенитет. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

«Правительство и народ Китая занимают неизменную позицию, мы будем твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны», — заверил китайский лидер.

При этом сообщается, что телефонный разговор между сторонами был искренним и они условились поддерживать контакты в дальнейшем.

28 июля президент Джо Байден созвонился с Си Цзиньпином. В ходе двухчасовых телефонных переговоров лидеры обсудили отношения Вашингтона и Тайбэя в рамках концепции «одного Китая», а также украинский кризис и специальную военную операцию России на Украине.

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Николай Чигасов
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