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Россияне расхотели переезжать в популярную пляжную страну

TRE: интерес россиян к переезду в Таиланд в июне снизился на 20,66% относительно мая

Фото: Shutterstock

Граждане России расхотели переезжать в Таиланд — в июне 2022 года количество запросов на получение официального статуса относительно мая снизилось на 20,66 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Thailand Real Estate (TRE).

Число запросов россиян сокращается три месяца подряд с апреля 2022 года. Несмотря на снижение показателей, в июне 2022 года интерес россиян к переезду в Таиланд оказался почти вдвое выше, чем в июне 2021-го. Соответствующий параметр был на 97,88 процента выше, чем годом ранее. По сравнению с июнем 2020-го положительная динамика составила 81,51 процента.

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Всего за период с января по июнь 2022 года интерес граждан России к переезду в Таиланд оказался на 218,1 процента выше относительно аналогичного периода прошлого года и втрое больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года. Среднемесячное число запросов среди россиян по теме переезда в популярную пляжную страну подскочило на 179,27 процента по сравнению с аналогичным параметром, зафиксированным в 2021 году.

В июне аналитики TRE пришли к выводу, что россияне стали реже интересоваться арендой недвижимости в Таиланде. По итогам апреля 2022 года количество запросов, связанных со съемом жилья в курортной стране, среди россиян упало на 35,4 процента относительно предыдущего месяца.

Полина Кислицына
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