Стали известны подробности о новых часах Путина
Часы бренда «Императорская Петергофская фабрика» (ИПФ) от завода «Ракета», которые недавно были замечены на президенте России Владимире Путине, были изготовлены по спецзаказу. Новые подробности об аксессуаре в четверг, 28 июля, раскрыли журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.
Как стало известно, российский лидер мог полностью кастомизировать новые часы, которые заменили привычные ему швейцарские Blancpain. В частности, пояснили в компании, у заказчика была возможность выбрать цвет золота и вид камня, использующихся при изготовлении аксессуара, а также цвет ремешка.
Кроме того, при желании на часы ИПФ можно нанести герб или инициалы. Воспользовался ли подобной опцией президент, не уточняется.
О том, что Путин решил приобрести часы российской марки, стало известно ранее в июле. Отмечалось, что на данный момент завод может выпускать не более 40 экземпляров таких часов в год.