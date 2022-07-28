Стали известны подробности о новых часах Путина

РИА Новости: новые часы президента Путина были изготовлены по спецзаказу

Часы бренда «Императорская Петергофская фабрика» (ИПФ) от завода «Ракета», которые недавно были замечены на президенте России Владимире Путине, были изготовлены по спецзаказу. Новые подробности об аксессуаре в четверг, 28 июля, раскрыли журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Как стало известно, российский лидер мог полностью кастомизировать новые часы, которые заменили привычные ему швейцарские Blancpain. В частности, пояснили в компании, у заказчика была возможность выбрать цвет золота и вид камня, использующихся при изготовлении аксессуара, а также цвет ремешка.

Кроме того, при желании на часы ИПФ можно нанести герб или инициалы. Воспользовался ли подобной опцией президент, не уточняется.

О том, что Путин решил приобрести часы российской марки, стало известно ранее в июле. Отмечалось, что на данный момент завод может выпускать не более 40 экземпляров таких часов в год.