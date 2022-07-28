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Стали известны подробности о новых часах Путина

РИА Новости: новые часы президента Путина были изготовлены по спецзаказу

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Часы бренда «Императорская Петергофская фабрика» (ИПФ) от завода «Ракета», которые недавно были замечены на президенте России Владимире Путине, были изготовлены по спецзаказу. Новые подробности об аксессуаре в четверг, 28 июля, раскрыли журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Как стало известно, российский лидер мог полностью кастомизировать новые часы, которые заменили привычные ему швейцарские Blancpain. В частности, пояснили в компании, у заказчика была возможность выбрать цвет золота и вид камня, использующихся при изготовлении аксессуара, а также цвет ремешка.

Кроме того, при желании на часы ИПФ можно нанести герб или инициалы. Воспользовался ли подобной опцией президент, не уточняется.

О том, что Путин решил приобрести часы российской марки, стало известно ранее в июле. Отмечалось, что на данный момент завод может выпускать не более 40 экземпляров таких часов в год.

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Варвара Кошечкина
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