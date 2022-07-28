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В Кабардино-Балкарии появилась «Тропа поэтов»

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылся новый туристический маршрут «Тропа поэтов»

Фото: Shutterstock

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии появился новый туристический маршрут. Об этом сообщается на сайте министерства туризма региона.

Он начинается от турбазы «Башиль» и ведет к вершинам, названным в память двух великих поэтов Кайсына Кулиева и Мустая Карима. Маршрут получил название «Тропа поэтов».

По информации организаторов мероприятия, участники регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан вместе с представителями Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии промаркировали шесть километров маршрута первой категории сложности в отроге Главного Кавказского хребта и установили три информационных щита. Более 60 меток были нанесены специальной светящейся в темноте краской на стволах деревьев на лесных участках тропы и на специальных турах, сложенных из камней в горах.

Для прохождения маршрута, созданного под эгидой Русского географического общества, не требуется особых альпинистских навыков, подняться на вершину может любой физически подготовленный человек. Перед походом — необходимо пройти регистрацию выхода на маршрут в МЧС России по КБР.

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Варвара Кошечкина
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