Буйный пассажир самолета плюнул в попутчика и сорвал рейс

Пассажир Virgin Atlantic сорвал рейс в Лос-Анджелес из-за угрозы разбить иллюминатор

Пассажир авиакомпании Virgin Atlantic сорвал рейс из Лондона в Лос-Анджелес из-за угрозы разбить иллюминатор. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел во вторник, 26 июля. Как сообщает издание, во время полета 39-летний британец Уильям Стивен Хейс (William Stephen Hayes) стал вести себя неадекватно — мужчина оскорблял попутчиков и членов экипажа, после чего схватил за горло пассажира с соседнего кресла и плюнул ему в лицо.

В результате пилот совершил вынужденную посадку в Солт-Лейк-Сити, где буйного дебошира задержала полиция. Воздушное судно вылетело в Лос-Анджелес с четырехчасовой задержкой.

Ранее в июне пассажир авиакомпании Jet2 выплюнул алкогольный напиток на лицо попутчика, из-за чего сорвал рейс с Канарских островов. В итоге самолет был перенаправлен в Порту (Португалия) — путешественникам пришлось оставаться в зоне ожидания аэропорта в течение нескольких часов без воды и еды.