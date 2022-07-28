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Россия заявила об отчаянии США из-за неспособности изолировать Москву

Посольство РФ: обвинения в причастности РФ к продуктовому кризису говорят об отчаянии США

Фото: James Lawler Duggan / Reuters

Обвинения в причастности России к мировому продуктовому кризису говорят об отчаянии Вашингтона. Об этом заявило российское посольство в США в Telegram-канале.

В посольстве обратили внимание на обвинения конгрессменов Грегори Микса и Майкла Маккола в адрес главы МИД России Сергея Лаврова в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности Москвы к продовольственному кризису. «Заявления американских законодателей — часть клеветнической кампании против России и свидетельство отчаяния из-за неспособности изолировать нашу страну», — заключили в ведомстве.

В посольстве призвали обеспечить беспрепятственную работу российских и зарубежных портов и нормальное сопровождение соответствующих операций. «Публичные заверения и "комфортные письма" не срабатывают», — отметили дипломаты.

Виктория Кондратьева
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