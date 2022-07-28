В Херсонской области рассказали о массовом желании уехавших на Украину вернуться

Администрация Херсонской области заявила, что уехавшие на Украину массово желают вернуться

Уехавшие на Украину жители Херсонской области массово пожелали вернуться. Об этом рассказала заместитель главы администрации региона Катерина Губарева, передает ТАСС.

«Мы, конечно, всех ждем, всех трудоустроим, максимально сделаем все для восстановления мирной жизни», — заявила замглавы.

В июне первые 25 жителей города Херсона получили паспорта граждан Российской Федерации. В числе первых получателей паспорта РФ оказался и сам глава администрации области Владимир Сальдо.

