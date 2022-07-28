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В Дагестане волк утащил в лес и загрыз семилетнего мальчика

В Дагестане волк загрыз семилетнего мальчика, отправившегося в лес за ягодами

Фото: телеграм-канал «Mash Gor»

В Дагестане волк напал на двух мальчиков шести и семи лет, одного из которых утащил в лес и загрыз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел возле села Кидеро в Цунтинском районе республики. По информации канала, шестеро детей играли в футбол на площадке, когда двое из них решили отправиться в лес за ягодами. Там на младшего мальчика напал волк. После этого хищник схватил его семилетнего брата и утащил в чащу.

По данным авторов поста, позже обезображенное тело старшего мальчика нашли на болотах. Его шестилетний брат выжил и сейчас находится в больнице с укусами шеи.

Ранее на Ямале двое россиян подкармливали дикого медвежонка, приучив его регулярно приходить к ним за едой. В один из дней подросший зверь внезапно напал мужчин и растерзал одного из них.

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Константин Лысяков
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