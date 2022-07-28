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Парикмахеры назвали стрижку для придания объема волосам

Стилисты Сальседо и Юки заявили, что стрижка с внутренними слоями придает объем волосам

Фото: @SalSalHair

Парикмахер Сал Сальседо из США и стилист Юки из Японии назвали стрижку для придания объема волосам. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Glamour.

Речь идет о стрижке с внутренними слоями. «Внутренние слои создают движение и объем под прядями, при этом не изменяя их длину», — рассказал Сальседо и заявил, что упомянутая прическа отлично подходит обладательницам густых волос.

По словам специалиста, подобная стрижка не требует особого ухода. «За ней очень легко ухаживать. Она позволяет сушить волосы естественным путем, без применения фена. Данный способ поможет надолго сохранить и поддерживать естественную текстуру ваших прядей», — пояснил он.

В заключение Юки объяснил, как сделать указанную прическу. Собеседник издания уточнил, что в процессе стрижки мастер должен срезать ножницами кончики у каждой пряди волос под вертикальным углом. Таким образом названные внутренние слои не будут сильно заметны, но при этом визуально прическа обретет желаемый объем.

Раннее в июле модные редакторы журнала Glamour и парикмахер Тина Фейри назвали модную прическу, которая не требует укладки. По их мнению, в текущем сезоне актуальность обрел так называемый скандинавский боб. «Главное в этой стрижке — объем, которого можно добиться с помощью средств для прикорневой зоны. Просто нанесите мусс и высушите волосы феном», — заявила эксперт.

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Мария Винар
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