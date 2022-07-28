Ведущий Первого канала дал советы по борьбе с распространенной инфекцией

Иммунолог Продеус посоветовал промывать края век при ячмене

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус дал советы по борьбе с распространенной детской глазной инфекцией — ячменем. Соответствующий пост был опубликован в блоге доктора на платформе «Яндекс.Дзен».

Специалист рассказал, что при ячмене на веке появляется бугорок, внутри которого содержится гной. По словам Продеуса, в большинстве случаев это воспаление возникает, если человек плохо моет руки. «Появлению ячменя могут поспособствовать и некоторые хронические заболевания, такие как блефарит (воспаление век), себорейный дерматит (воспалительное заболевание, поражающее участки головы и тела — прим. «Ленты.ру»)», — добавил он.

Всем, кто столкнулся с ячменем, Продеус посоветовал промывать края века. «Обязательно используйте разные ватные тампоны для разных глаз, если оба поражены инфекцией», — отметил он. Также иммунолог предостерег от попытки выдавить гной из ячменя. Как объяснил специалист, это может привести к попаданию инфекции в кровеносную или лимфатическую систему и вызвать опасные последствия.

Кроме того, врач призвал не использовать народные методы для борьбы с ячменем, так как они могут травмировать глаз или привести к распространению инфекции. Иммунолог подчеркнул, что ребенка, у которого появился ячмень, лучше всего показать специалисту.

Ранее Продеус назвал ошибку, которую совершают люди при любой боли. По словам врача, тем, кто сталкивается с болью, нельзя ее терпеть. Он рассказал, что боль сигнализирует о проблемах в организме.