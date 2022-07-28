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Томичам предложили поучаствовать в «богатырских забавах»

В Томском районе 30 июля пройдет исторический фестиваль «Семилуженское поле»

Фото: страница «Булат | Клуб исторической реконструкции» во «ВКонтакте»

В селе Семилужки Томского района 30 июля пройдет исторический фестиваль «Семилуженское поле». Об этом сообщает портал VTomske.

Мероприятие начнется с выступлений народных коллективов в Дорожном павильоне Цесаревича и продолжится ярмаркой народного творчества, а также мастер-классом по плетению из кожи.

Кроме того, гостям предложили поучаствовать в «богатырских забавах», конкурсах от ремесленников и исторической реконструкции операции «Суворов», сценарий которой основан на реальных событиях Второй мировой войны.

«Будет воссоздано одно из событий, которое произошло в 1943 году, по освобождению Смоленской области от немецких захватчиков. На озере мы покажем форсирование реки Десна», — рассказал один из организаторов фестиваля Максим Елезов.

Ранее сообщалось, что в Томске с 6 по 21 августа пройдет фестиваль народных ремесел «Праздник топора», в нем примут участие мастера из 45 регионов России и 10 стран мира. Соревнования проведут среди скульпторов по дереву, кузнецов, гончаров и керамистов, а также среди мастеров, работающих с берестой.

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Мария Гейн
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