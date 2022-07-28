Экономист предупредил о рисках при покупке ряда валют

Экономист Зельцер предупредил о риске при покупке доллара, евро, франка и фунта стерлингов

Экономист Михаил Зельцер в беседе с агентством «Прайм» предупредил о рисках при покупке иностранных «токсичных» валют.

По словам специалиста, к таким относятся валюты стран Запада, присоединившихся к санкциям против России и экономик Азиатско-тихоокеанского региона. Это доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская иена, австралийский доллар, пояснил Зельцер.

Он напомнил, что во франке и иене уже реализовались технические риски, так как они сняты с торгов на Мосбирже в силу высокой неопределенности с расчетами.

При этом валюты дружественных стран вполне ликвидны, считает Зельцер.

«Более того, китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардов рублей по евро», — добавил эксперт.

По мнению Зельцера, отыгрывать снижение рубля через иностранные валюты можно через юань и гонконгский доллар. «Они также повысятся, но геополитических рисков там кратно меньше», — заключил собеседник агентства.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что постепенное падение курса рубля в ближайшее время продолжится. Он допустил, что доллар вернется в диапазон 70-74 рубля в сентябре.