Экономист предупредил о рисках при покупке ряда валют
Экономист Михаил Зельцер в беседе с агентством «Прайм» предупредил о рисках при покупке иностранных «токсичных» валют.
По словам специалиста, к таким относятся валюты стран Запада, присоединившихся к санкциям против России и экономик Азиатско-тихоокеанского региона. Это доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская иена, австралийский доллар, пояснил Зельцер.
Он напомнил, что во франке и иене уже реализовались технические риски, так как они сняты с торгов на Мосбирже в силу высокой неопределенности с расчетами.
При этом валюты дружественных стран вполне ликвидны, считает Зельцер.
«Более того, китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардов рублей по евро», — добавил эксперт.
По мнению Зельцера, отыгрывать снижение рубля через иностранные валюты можно через юань и гонконгский доллар. «Они также повысятся, но геополитических рисков там кратно меньше», — заключил собеседник агентства.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что постепенное падение курса рубля в ближайшее время продолжится. Он допустил, что доллар вернется в диапазон 70-74 рубля в сентябре.