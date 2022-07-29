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Спорт

Загитову пригласили в Монголию

В посольстве Монголии сообщили о приглашении фигуристки Алины Загитовой посетить страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила приглашение посетить Монголию. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве страны рассказали, что уже провели со спортсменкой ознакомительную встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и возможной поездки фигуристки в Монголию. «Визит может стать началом развития фигурного катания в стране. Дата возможного приезда Загитовой пока непонятна, мы все это будем обсуждать, конкретики нет», — рассказали в посольстве.

Там также подчеркнули, что инициатива приглашения Загитовой принадлежит частной компании, построившей в Монголии ледовый дворец. Сооружение было возведено в 2021 году.

Алина Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Алексей Гусев
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