В Калужской области откроется фестиваль «Архстояние»

Фестиваль «Архстояние» 29 июля откроется в арт-парке Никола Ленивец

В Калужской области в арт-парке Никола-Ленивец 29 июля открывается международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» на тему «Счастье есть?». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие продлится до 31 июля. На нем пройдут перформансы и концерты, а коллекцию парка пополнят новые арт-объекты.

«Трактовка [участниками фестиваля понятия "счастье"] очень полярна. Есть такие, для кого счастье — это детство. Есть и такие, для кого счастье — это страдание: нужно помучиться, чтобы что-то понять», — рассказал куратор фестиваля Антон Кочуркин.

В 2022 году для гостей также подготовили экскурсию, которая проходит в пути в Никола-Ленивец из Москвы. На ней пассажирам, выбравшим специальный трансфер, расскажут больше об истории деревни, парка и фестиваля.

Самым высоким арт-объектом в коллекции парка станет 29-метровая башня «Мавзолей мечты» от архитектора Тотана Кузембаева. Как рассказал Кочуркин, этот объект создавался в течение двух лет. Он состоит из слоев разных материалов: от костей животных до пластика и битого стекла, а на его вершине — искусственные пальмы. Архитектор заверил, что башня простоит очень долго за счет специальных креплений. Объект олицетворяет собой «человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты». Рядом с объектом гости фестиваля смогут послушать одноименный аудиоспектакль актера и режиссера Дмитрия Волкострелова.

Гостям фестиваля будет предложено стать участниками перформанса «Санаторий сна» от художника Романа Сакина и увидеть инсталляцию Александра Бродского «6 соток».

Еще одна часть программы — квест «Яртария» от автора Нище Бро. Он будет проходить все три дня «Архстояния», а участники будут искать «осколки разбитого счастья». Найденные предметы станут инструментами для большого оркестра.

В рамках музыкальной программы выступят коллектив «Свидание», рок-группа «Буерак», музыкант Шарлот, женский акапельный секстет POLE, Leveldva Chillrave, соавтор четырех альбомов группы «Дельфин» и участник группы «ДДТ» Павел Додонов, а также музыкальный коллектив «Космос на потолке».

Фестиваль «Архстояние» основан художником и скульптором Николаем Полисским, он проводится в Никола-Ленивце с 2006 года. Его цель — развитие современной архитектуры и искусства.