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На Украине выявили случаи торговли детьми

МВД Украины выявило 12 случаев торговли людьми за пять месяцев

Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash

За последние пять месяцев украинские силовики выявили 12 случаев торговли людьми, в том числе детьми. Об этом на брифинге заявила замглавы МВД республики Екатерина Павличенко. Трансляция выступления доступна на YouTube.

Чиновник не раскрыла подробностей по каждому случаю. При этом она уточнила, что речь идет как минимум о трех фактах торговли несовершеннолетними.

Павличенко добавила, что для предотвращения таких случаев в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force. Она отслеживает судьбу покинувших страну украинцев как в России, так и на территории Евросоюза. Лидерами объединения стали австрийские правоохранители.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала спецоперации на Украине погибли по меньшей мере 330 детей. Общее число убитых почти достигло отметки в пять тысяч.

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Алевтина Запольская
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