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В ООН озвучили число погибших на Украине мирных жителей

В ООН заявили о 4,7 тысячи погибших мирных жителей с начала спецоперации на Украине

Фото: Wikimedia

С начала специальной военной операции России на Украине погиб 4731 мирный житель, еще 5900 ранены. Такие данные озвучило Управление верховного комиссара Организации Объединенных наций (ООН) по правам человека.

Отмечается, что среди погибших — 330 детей. На подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, по данным ООН, погибли 2773 мирных жителя, 3256 ранены. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) погиб 191 человек, 777 ранены.

В организации заявляют, что число погибших и раненых может быть значительно выше — мониторинговая миссия не может получить полную информацию из тех мест, где идут активные боевые действия.

Ранее глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среднем за сутки теряют убитыми от 200 до 500 военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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