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В США раскритиковали отношение Зеленского к проблемам Вашингтона

Обозреватель NR Хохман раскритиковал отношение Зеленского к проблемам с инфляцией в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обозреватель Нейт Хохман в статье журнала National Review (NR) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.

Журналист напомнил, что еще в майском опросе исследовательского Центра Пью семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны». «Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция — это проблема, которая существует во всем мире», — отметил журналист.

Он напомнил, как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал инфляцию «делом второстепенным». «Само собой разумеется, что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустой звук», — подчеркнул автор.

В середине июля сообщалось, что инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания.

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Марина Совина
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