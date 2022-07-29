Стало известно об арестах украинских военных за дезертирство после письма их жен

«Русская весна»: бойцов ВСУ арестовывают за дезертирство после письма их жен Залужному

Бойцов Вооруженных сил Украины арестовывают за дезертирство после того, как их супруги написали письмо главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и народному депутату Антону Яценко. Об этом стало известно «Русской весне».

14 жен военнослужащих 20-го Черкасского батальона территориальной обороны обратились к командованию и рассказали, что их мужей без патронов и еды, с одними автоматами отправили воевать под Северодонецк, и попросили о помощи, отметило издание.

«Русская весна» заявляет, что письма направили в Службу безопасности Украины (СБУ), после чего Луганскому отделу военной полиции была поставлена задача «провести работу». Сообщается, что после этого всех военнослужащих, чьи супруги обратились к главкому, а также еще десяток их сослуживцев записали в дезертиры, начали арестовывать, их судьба остается неизвестной.

Ранее стало известно о том, что российские военные войсковой группировки «Отважные» захватили большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике.

