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В России появится первый экологичный город

Вице-премьер Абрамченко: Байкальск станет первым экологичным городом в России

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что город Байкальск в Иркутской области станет первым в России экологичным городом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе политика.

Во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым Абрамченко обсудила программу социально-экономического развития города до 2040 года и появление там системы коммунальной инфраструктуры, созданной по современным экологическим стандартам.

«Можно с уверенностью сказать, что Байкальск станет первым экогородом в России. Благодаря масштабной уборке накопленного вреда, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского ЦБК, а также программе развития города с учетом экологических стандартов, он станет визитной карточкой экотуризма», — подчеркнула Абрамченко.

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Согласно подготовленной программе, власти планируют превратить Байкальск в город, «где в центре внимания человек и его потребности, комфортные условия для жизни, пребывания и самореализации». Политики также обсудили меры по сохранению озера Байкал и включение Иркутской области в проект по ликвидации вредных объектов.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут развиваться проекты, направленные на заботу об экологии. Он подчеркнул необходимость сохранить Байкал, для чего в стране реализуется проект по развитию города Байкальска.

Нина Ташевская
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