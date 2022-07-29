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В Великобритании описали «мрачный сценарий» будущего Украины

Британский историк Фергюсон заявил о возможном разделе Украины при затягивании конфликта

Фото: Henning Kaiser / globallookpress.com

Из-за совершенной властями США ошибки Украина может столкнуться с серьезными проблемами уже осенью этого года. Вероятный сценарий развития событий в статье для немецкого издания Focus описал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон.

По словам историка, администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена не сделала ничего, чтобы урегулировать кризис на Украине на первоначальном этапе. Бездействие Вашингтона профессор Гарвардского университета назвал очень глупой ошибкой. Фергюсон считает, что чем дольше будет затягиваться конфликт, тем неохотнее страны Запада будут оказывать поддержку Киеву.

«На Западе уже отчетливо заметна усталость от украинской повестки. <…> У единства есть срок годности», — добавил эксперт, предположив, что уже осенью западные страны прекратят помогать Украине и начнут убеждать Киев пойти на территориальные уступки. Согласно мрачному прогнозу Фергюсона, это приведет к фактическому разделу страны.

Ранее сообщалось, что жители немецкого города Байройт освистали министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время его речи об Украине. Люди начали выражать недовольство, когда чиновник заговорил о конфликте с Россией, поставках вооружения Украине, инфляции и кризисе в Германии.

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Варвара Кошечкина
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