Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На дне Атлантического океана нашли загадочные отверстия

NOAA зафиксировали на дне Срединно-Атлантического хребта загадочные углубления

Фото: NOAA Ocean Exploration

Группа ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) нашла на дне Атлантического океана загадочные отверстия в песчаном дне. Об этом исследовательская команда сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Зафиксировать странные углубления в районе Срединно-Атлантического хребта удалось на камеру дистанционно управляемой подводной лодки NOAA на глубине около трех километров на гребне подводного вулкана недалеко от Азорских островов. Происхождение этих отверстий так выявить и не удалось — вокруг них океанское дно было относительно гладким. Однако исследователи уверяют, что появились они не благодаря человеку.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

В мае 2022 специалисты из Университета Гренобль-Альпы открыли новый тип таинственных магнитных волн, регулярно повторяющиеся на поверхности внешнего ядра Земли каждые семь лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В США раскритиковали Зеленского из-за отношения к проблемам американцев
Раскрыт маршрут самого первого московского автобуса
В Приднестровье высказались за присутствие миротворцев до решения конфликта
Стало известно об арестах украинских военных за дезертирство после письма их жен
В КНР раскрыли причину сближения Байдена и Си Цзиньпина
Спрос россиян на недвижимость в Дубае рухнул
Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей одной деталью
Турция захотела помочь российским ресторанам со ввозом санкционных товаров
Россиянка описала отдых в Бахрейне фразой «дешевле ОАЭ, лучше Египта»
В ШОС предрекли «перехлестывание» гибридной войны против России на Китай
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.