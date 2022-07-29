На дне Атлантического океана нашли загадочные отверстия

NOAA зафиксировали на дне Срединно-Атлантического хребта загадочные углубления

Группа ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) нашла на дне Атлантического океана загадочные отверстия в песчаном дне. Об этом исследовательская команда сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Зафиксировать странные углубления в районе Срединно-Атлантического хребта удалось на камеру дистанционно управляемой подводной лодки NOAA на глубине около трех километров на гребне подводного вулкана недалеко от Азорских островов. Происхождение этих отверстий так выявить и не удалось — вокруг них океанское дно было относительно гладким. Однако исследователи уверяют, что появились они не благодаря человеку.

В мае 2022 специалисты из Университета Гренобль-Альпы открыли новый тип таинственных магнитных волн, регулярно повторяющиеся на поверхности внешнего ядра Земли каждые семь лет.