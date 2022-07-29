Иммунолог описал развитие новой волны коронавируса в России

Иммунолог Крючков предрек мощный подъем заболеваемости коронавирусом в сентябре

Иммунолог Николай Крючков назвал нынешний рост заболеваемости коронавирусом мини-волной. По его прогнозу она продлится до второй половины августа. Затем начнется новая и куда более серьезная вспышка коронавирусной инфекции. Развитии новой волны коронавируса в России специалист описал в разговоре с «Лентой.ру».

В России за последние сутки выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 565 551. Об этом в четверг, 28 июля, сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Мини-волна

Перед нами мини-волна омикрона Николай Крючков иммунолог

«Я называю это мини-волной потому что сейчас лето и действует масса противоэпидемических факторов, которые сдерживают распространение инфекции», — объяснил ученый.

Он подчеркнул, что такого роста заболеваемости, какой был при последней волне коронавируса в ближайшие два месяца ждать не следует. «По масштабам вспышки. Если мы и по другим странам смотрим, примерно можно рассчитывать от 20 до 40 процентов от мощности пиков зимней вспышки», — заверил он.

У текущей мини-волны пик заболеваемости придется на середину августа, счел Крючков. Затем будет наблюдаться медленный спад до середины сентября.

Новая волна коронавируса

«Дальше, со второй половины августа, будет период некоторой стабилизации и даже спада. Это продлится в плоть до середины сентября, до 20-25 сентября. Дальше уже будет опять нарастание заболеваемости и уже гораздо более выраженное», — спрогнозировал Крючков.

Он объяснил этот рост заболеваемости усилением проэпедимических факторов.

С конца сентября будет большой подъем, но где будет пик никто не скажет Николай Крючков иммунолог

«Прогнозировать очень сложно, потому что в этом сезоне очень много дополнительных факторов, которых у нас не было раньше и они взаимо-причудливо переплетаются. Я говорю про снижение коллективного иммунитета до драматического уровня, я имею ввиду отмену коронавирусных ограничений и невозможность их восстановить в случае необходимости, поскольку люди потеряли в них веру», — подчеркнул Крючков

Противоэпидемические меры

Крючков предположил, что рост заболеваемости в итоге вынудит власти вернуться к части коронавирусных ограничений. Однако, посчитал он, это будет носить более формальный характер.

Те же маски, думаю, вернут. Может быть в особо ответственных регионах дистанционное обучение вернут если будет сильная вспышка осенью Николай Крючков иммунолог

Однако никаких больших системных мер ждать не стоит, заявил он. «Как максимум мы получим те же меры, но по соблюдению это будет как этой осенью 2021 года – зимой 2022 года. Это в лучшем случае. Поэтому, к сожалению, эффект от них будет слабым. Уже дезориентировали большую часть сознательного населения, когда отменили практически все ограничения. Та, условно говоря, треть населения, которая следовала этим рекомендациям, получила сигнал, что это не нужно», — высказался Крючков.

26 июля Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России. По итогам 29 недели 2022 года в стране выявили 43 985 случаев инфекции, что почти на 50 процентов больше, чем неделю назад. При этом в ведомстве отметили, что возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне пока нет необходимости.