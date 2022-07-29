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Производитель чипсов Lays решил сократить ассортимент в России

Mash: из продажи исчезнут некоторые виды чипсов Lays

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Компания PepsiCo, владеющая брендами чипсов Lays и сухариков ХрусTeam, решила сократить ассортимент продукции, пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что руководство PepsiCo предупредило партнеров о том, что в продаже оставят только популярные вкусы, поскольку некоторые виды закусок почти не покупают. К примеру, исчезнут чипсы со вкусом «королевского краба» и «белых грибов», а также сухарики со вкусом сметаны и холодца с хреном.

Что касается напитков PepsiCo, то компания в России стала производить напитки под новыми названиями вместо Pepsi, Mirinda и 7Up, которых в стране больше не будет.

Речь идет о брендах Evervess, Frustyle и «Русский дар» — в некоторых магазинах они в продаже уже появились, но другие сети решили отказаться от пришедших на замену популярным лимонадам альтернатив.

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Платон Щукин
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Производитель чипсов Lays решил сократить ассортимент в России
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