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Британия отказала Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту

Британский суд отклонил иск Мадуро о возвращении в Венесуэлу золота на сумму около $2 млрд
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, которые находятся в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает издание Barron's.

Агентство уточняет, что судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу представителя оппозиции Хуана Гуаидо «касательно назначений в Центральный Банк Венесуэлы (BCV), сделанных Гуаидо». Согласно вердикту, решения Верховного суда Венесуэлы не могут быть признаны английским правом в том числе и из-за того, что многие судьи поддерживают действующего главу государства.

По данным AFP, центральный банк Венесуэлы оценивает шансы подачи апелляции.

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Варвара Кошечкина
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