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Магазин Mango открылся в Москве

Магазин Mango открылся в торговом центре «Атриум» в Москве

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Магазин испанского ретейлера модной одежды, обуви и аксессуаров Mango открылся в Москве. Об этом пишут «Известия» в своем Telegram-канале.

29 июля, в пятницу, точка продаж в столичном торговом центре «Атриум» возобновила свою работу после длительного простоя. Отмечается, что локация магазина осталась прежняя. Ранее уточнялось, что в ассортименте появятся товары из новой коллекции бренда.

В марте упомянутая организация временно прекратила онлайн- и офлайн-продажи на территории России. «Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим, Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — говорилось в официальном заявлении бренда.

19 июня стало испанский ретейлер Mango объявил об окончательном уходе с российского рынка. Бренд решил отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы в стране. Причиной стала «неопределенность относительно развития геополитической ситуации».

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Полина Гераскина
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