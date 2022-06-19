Модный бренд Mango окончательно уйдет из России

El Pais: испанский ретейлер Mango окончательно откажется от прямых продаж в России

Испанский ретейлер модной одежды Mango окончательно уйдет из России. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что бренд решил отказаться от прямых продаж на отечественном рынке после 23 лет работы в стране «в связи с неопределенностью относительно развития геополитической ситуации» из-за специальной военной операции России на Украине. При этом марка продаст бизнес франчайзинговым партнерам, с которыми уже достигла соглашения по данному вопросу.

Известно, по договору франшизы будут переданы 55 магазинов бренда на территории России, которые сохранят рабочие места для 800 сотрудников.

В марте компания Mango объявляла, что временно прекращает онлайн- и офлайн-продажи на территории России. «Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим, Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — говорилось на официальном сайте бренда.

Ранее появилась информация о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Помимо этого, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогично поступили модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другие крупные компании.