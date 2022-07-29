В Запорожье задумали переименовать площадь Маяковского в честь Бориса Джонсона

В городе Запорожье захотели переименовать площадь Маяковского в честь Бориса Джонсона

Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую петицию на сайте городского совета.

«Борис Джонсон — теперь уже бывший премьер-министр Великобритании, но его вклад и вклад Великобритании за время его управления в Украину и украинское сопротивление противнику неоценим. Предлагаю переименовать площадь Маяковского в честь Бориса Джонсона в качестве благодарности украинского народа за поддержку и помощь», — говорится в описании обращения. К настоящему моменту петиция собрала 773 подписи, однако голосование будет длиться до сентября.

27 июля стало известно, что украинские власти демонтировали в городе Запорожье памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст литератора из кованной меди стоял в городе более 20 лет, его воздвигли «в знак пребывания великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года». На событие отреагировал член администрации Запорожской области Кирилл Рогов. Он заявил, что после взятия Запорожья Вооруженными силами РФ новые власти установят там новый памятник русскому поэту.

Уже семь лет на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду символики Советского Союза. В рамках действия этого документа по всей территории Украины переименовывают улицы, названные в честь советских государственных деятелей, а также сносят памятники, как советским, так и русским историческим личностям.

В мае власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. 7 июля под украинской столицей снесли монумент 300-летию воссоединения России и Украины.

Неделей позже в Полтаве неизвестные повредили памятник российскому императору Петру I. Вандалы нанесли царапины, у основания сооружения оставили надпись «окупант» (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). 21 июля сообщалось, что около 85 процентов украинцев высказались за замену герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве на государственный герб Украины — тризуб.