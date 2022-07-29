На популярном турецком курорте начался лесной пожар

В турецком Мармарисе лесной пожар перекинулся на отель

Лесной пожар начался на популярном турецком курорте в Мармарисе, огонь перекинулся на отель, его название не уточняется. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. В настоящее время пожарные бригады тушат огонь с воздуха и с земли. В частности, пять самолетов и восемь вертолетов, а также 40 единиц спецтехники.

Как стало известно, постояльцы отеля эвакуированы. Однако огонь все больше приближается к жилым массивам.

По словам главы администрации Мармариса Мехмета Октая, жертв и пострадавших нет. Он добавил, что вероятной причиной возгорания могло стать короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

Как сообщает ТАСС, в июне природные пожары в Мармарисе уничтожили свыше пяти тысяч гектаров леса. На их тушение потребовалось около недели.

