Россиянам раскрыли способ защититься от клопов в отеле

Врач-дезинфектолог предупредил о постельных клопах, которые могут поселиться в чемодане

Россиян предупредили о постельных клопах, которые могут поселиться в дорожных сумкам и чемоданах во время путешествия. Способ защититься от насекомых раскрыл в беседе с радио Sputnik врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

По словам эксперта, столкнуться с паразитами можно во время проживания в некачественных отелях. «Эти насекомые быстро бегают и хорошо прячутся, поэтому они могут забежать в сумку и дальше отправиться с вами в путешествие», — заявил Дубинин.

Чтобы избежать встречи с клопами, он посоветовал тщательно осматривать багаж перед выездом из отеля и сразу же после возвращения домой. Дубинин отметил, что лучше всего это делать в закрытой ванной комнате, чтобы насекомые «не разбежались». Далее стоит постирать всю одежду в горячей воде.

Ранее в июле туристка из Шотландии побывала в Испании и случайно привезла в багаже кровососущих мух. О необычных «пассажирах» женщина узнала после того, как заметила на теле множество укусов и волдырей.