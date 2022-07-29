СМИ рассказали о последствиях визита Пелоси на Тайвань

GT: визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется катастрофой

Потенциальный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может обернуться катастрофой и привести к ухудшению двухсторонних отношений Вашингтона и Пекина, а также негативно сказаться на региональной стабильности в целом. Об этом пишет газета Global Times.

Автор статьи подчеркнул, что если Пелоси все же решит посетить остров, китайские власти будут готовы отреагировать должным образом. По мнению директора института тайваньских исследований Университета Цинхуа У Юнпина, реакция Китая будет всеобъемлющей в военном, дипломатическом, экономическом и общественном отношении.

Военные аналитики предполагают в качестве возможных последствий визита американского спикера ограничение Пекином воздушного пространства вокруг Тайваня с целью проведения полномасштабных учений и наблюдение за аэропортом, в котором она приземлится. Также не исключается вероятность отправки истребителей для перехвата самолета Пелоси.

Эксперты утверждают, что военный ответ китайских властей будет масштабнее, чем реакция на кризис в Тайваньском проливе в 1995-1996 годах. Пекин может отозвать своего посла из Соединенных Штатов и ввести санкции против всех лиц, причастных к планируемому визиту Пелоси, рассказали аналитики.

Ранее МИД КНР предупредил США о необходимости готовиться к жесткому ответу в случае визита Пелоси на Тайвань. Руководство КНР пообещало принять меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны, заявив, что Китай решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем.