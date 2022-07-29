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Биткоин подстегнул рынок подержанных часов

Bloomberg: стремительный рост биткоина породил новый класс покупателей предметов роскоши

Фото: frantic00 / Shutterstock

Стремительный рост стоимости криптовалют породил новый класс покупателей предметов роскоши, что подстегнуло рынок и привело к беспрецедентному росту цен на подержанные модели элитных часов, в том числе на Rolex, Audemars Piguet и Patek. Однако после обрушения крипторынка цены упали. Об этом сообщает Bloomberg.

Предложения теперь стало намного больше, констатировали аналитики онлайн-платформы Chrono24 для торговли часами. Снижение цен на самые востребованные модели является последним признаком того, что некогда бурно развивающийся рынок подержанных роскошных часов начинает терять темпы. В отдельных случаях цены, наоборот, растут. Дороже стали такие модели, как Girard-Perregaux Laureato, а также многие модели Cartier и Breitling. Спрос также вырос почти на все часы из коллекции Omega Speedmaster.

Bitcoin от TradingView

Тем временем затянувшийся спад на криптовалютном рынке усложняет для некоторых майнеров выплату кредитов на сумму до четырех миллиардов долларов. Это создает потенциальный риск для крупных криптокредиторов.

Эксперты указывают, что стоимость многих майнинговых установок, принятых в качестве залога, снизилась вдвое вместе с ценой крупнейшего в мире цифрового токена. Отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за этого. До сих пор лишь немногие майнеры объявили дефолт по своим кредитам, но недавние продажи демонстрируют признаки бедствия.

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Платон Щукин
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