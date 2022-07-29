Бывшего заммэра российского города объявили в розыск за взятку

В Иркутской области полиция объявила в розыск экс-заммэра Усть-кута по делу о взятке

В Иркутской области полицейские объявили в федеральный розыск 69-летнего бывшего заместителя мэра Усть-Кута Сергея Макаренко, обвиняемого во взяточничестве. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным ведомства, в 2018 году исполняющий обязанности заведующего отделом архитектуры, строительства, связи, транспорта и коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского района через посредника получил от директора строительной компании вознаграждение в размере 240 тысяч рублей. Деньги фигуранту предназначались за выполнение определенных действий или бездействие при приеме выполненных работ по ремонту дорог.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Фигуранта задержали с мечеными купюрами, после чего отпустили под подписку о невыезде, однако вскоре он скрылся от правоохранителей.