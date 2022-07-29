Собчак ответила назвавшему ее клячей Баскову
Телеведущая Ксения Собчак ответила на оскорбительно стихотворение певца Николая Баскова, в котором он назвал ее «клячей». В Telegram-канале «Кровавая Барыня» журналистка заявила, что ждет от него новых стихов.
«Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма "кляча-собчачье" — это свежо. Обошлось без "Дом-2" и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой типа "ловелас-пидорас"», — написала Собчак.
Басков посвятил Собчак оскорбительное стихотворение, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Так певец ответил телеведущей на критику песни Олега Газманова. В своем поэтическом произведение артист назвал журналистку «клячей», которая «душит песни народные».
Ранее Собчак раскритиковала новую песню Газманова и Александра Маршала «Мама-Родина», назвав ее заунывной. По мнению журналистки, певцы в композиции «еле попадают в ноты».