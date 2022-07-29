Названо возможное наказание для полицейских после смерти 17-летней россиянки

Адвокат Нефедовский: полицейским грозит срок после смерти подростка в Новосибирске

Сотрудникам полиции в Новосибирске может грозить реальный срок, если будет доказано, что их бездействие привело к смерти 17-летней девушки, считает адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Накануне стало известно, что мать убитой россиянки трижды писала заявления об угрозах со стороны мужчины, впоследствии убившего ее дочь. Но тогда в результате проверок не было заведено ни одного дела.

Здесь наблюдаются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»). Наказывается такое преступление лишением свободы до 5 лет с запретом занимать определенные должности. Вероятность того, что полицейским дадут реальный срок, есть, но все зависит от доказательств, которые представлялись полиции заявителем Геннадий Нефедовский адвокат

По его словам, часто полицейские просто проводят профилактическую беседу с лицом, в отношении которого было написано заявление.

«В любом случае решение вопроса о возбуждении уголовного дела напрямую зависит, в первую очередь, от доказательств реальности угрозы и от характеристики лица, в отношении которого написано заявление. Если лицо, в отношении которого написано заявление, имеет криминальное прошлое, то к заявлению отнесутся внимательнее, поскольку возможен рецидив совершения преступления», — объяснил Нефедовский.

Ранее в сети появилось видео на котором мужчина в Советском районе Новосибирска наносит лежащей на дороге девушке не менее 10 ударов ножом и убегает. Егозадержали и арестовали.

Региональный Следственный комитет возбудил по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции уголовное дело о халатности.

