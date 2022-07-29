Названо возможное наказание для полицейских после смерти 17-летней россиянки
Сотрудникам полиции в Новосибирске может грозить реальный срок, если будет доказано, что их бездействие привело к смерти 17-летней девушки, считает адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».
Накануне стало известно, что мать убитой россиянки трижды писала заявления об угрозах со стороны мужчины, впоследствии убившего ее дочь. Но тогда в результате проверок не было заведено ни одного дела.
Здесь наблюдаются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»). Наказывается такое преступление лишением свободы до 5 лет с запретом занимать определенные должности. Вероятность того, что полицейским дадут реальный срок, есть, но все зависит от доказательств, которые представлялись полиции заявителем
По его словам, часто полицейские просто проводят профилактическую беседу с лицом, в отношении которого было написано заявление.
«В любом случае решение вопроса о возбуждении уголовного дела напрямую зависит, в первую очередь, от доказательств реальности угрозы и от характеристики лица, в отношении которого написано заявление. Если лицо, в отношении которого написано заявление, имеет криминальное прошлое, то к заявлению отнесутся внимательнее, поскольку возможен рецидив совершения преступления», — объяснил Нефедовский.
Ранее в сети появилось видео на котором мужчина в Советском районе Новосибирска наносит лежащей на дороге девушке не менее 10 ударов ножом и убегает. Егозадержали и арестовали.
Региональный Следственный комитет возбудил по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции уголовное дело о халатности.