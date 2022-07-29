Россиянин получил условный срок за дачу взятки судебному приставу

В Норильске суд дал три года условно мужчине за дачу взятки судебному приставу-исполнителю

В Норильске суд приговорил к трем годам лишения свободы условно 52-летнего местного жителя за взятку судебному приставу-исполнителю. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Россиянин признан виновным по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Суд назначил ему испытательный срок на два года.

По данным ведомства, 26 апреля мужчина, чье имущество было арестовано из-за неуплаты кредита, предложил приставу одну тысячу евро (77 тысяч рублей) за то, что тот не будет накладывать арест на квартиру. Судебный исполнитель предупредил взяткодателя об уголовной ответственности, однако тот все равно передал деньги, после чего был задержан местными силовиками.

Ранее стало известно, что под Калининградом 50-летнего депутата обвинили в передаче 1,5 миллиона рублей сотруднику ФНС.