Журналист National Review Хохман раскритиковал отношение Зеленского к инфляции в США

Обозреватель журнала National Review Нейт Хохман раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отношения к проблемам американцев, при этом требуя дальнейшей поддержки США.

Журналист напомнил, что еще в мае семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой» для США, поэтому этот вопрос — самый насущный для общественности.

Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция — это проблема, которая существует во всем мире Нейт Хохман обозреватель National Review

Также он отметил, что в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция — ничто, и коронавирус — ничто».

Украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустой звук Нейт Хохман обозреватель National Review

В то же время журналист указал, что украинский лидер все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела.

При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа Нейт Хохман обозреватель National Review

Инфляция в США

В середине июля стало известно, что инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания. Такая инфляция означает, что Федеральная резервная система может провести еще одно значительное повышение процентной ставки на своем следующем заседании. Эксперты также указывают на снижение цен на газ в стране, что может снизить темпы роста инфляции в августе.

40 процентов взрослых американцев заявили, что борьба с инфляцией должна стать главным приоритетом правительства

По данным опроса, 40 процентов взрослых американцев заявили, что борьба с инфляцией должна стать главным приоритетом правительства в этом году (по сравнению с 14 процентами в декабре).

Правильный путь

Президент США Джо Байден ранее отмечал, что экономика страны находится на правильном пути и Штаты «пройдут через это, став сильнее и более защищенными».

Так американский лидер прокомментировал данные о снижающемся второй квартал подряд ВВП страны. Как считает Байден замедление экономики неудивительно после прошлогоднего исторического роста, восстановления рабочих мест, потерянных в пандемию.