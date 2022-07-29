Телеведущий потерял зуб в прямом эфире и рассмешил зрителей

Ведущий Крейг Беннет потерял зуб в прямом эфире и рассмешил зрителей

Ведущий программы Studio 10 на телеканале Network 10 Australia Крейг Беннет (Craig Bennett) потерял зуб в прямом эфире и рассмешил зрителей. Соответствующее видео опубликовал портал TVTonight.

Беннет объявлял ведущих Сару Харрис (Sarah Harris) и Тристана Макмануса (Tristan MacManus), которые должны были рассказать о последних новостях в мире шоу-бизнеса, но внезапно прервал свою речь. «Подождите, кажется, у меня вот-вот выпадет зуб», — сказал он.

«Крейг, ты в порядке? Ты что-то прокусил», — выкликнула Харрис, после чего Беннет вытащил изо рта зуб и продемонстрировал свою новую улыбку. Ведущий, отвечая коллеге, признался, что сам не может поверить в то, что лишился зуба в прямом эфире. Он объяснил, что его зуб шатался, но он планировал сходить к стоматологу в течение дня.

«Когда я увидел здесь его зубную дилемму, я так смеялся. Это только подтверждает, какой он профессионал, что не растерялся», «Крейг всегда был, есть, и всегда будет непревзойденным профессионалом », «Ой! Бедный Крейг. Но какой профессионал! Надеюсь, он пошел к стоматологу», — написали зрители передачи в комментариях под роликом.

Ранее телекритик Скотт Брайан опубликовал отрывок новостной передачи «Час новостей с Марком Остином» на канале Sky News с участием журналиста Сэма Коутса (Sam Coates), которому в прямом эфире помешал кот. Коутс отодвинул питомца, однако в финале сюжета животное попало в кадр.