Американец выиграл 1,28 миллиарда долларов в лотерею

Житель штата Иллинойс в США выиграл 1,28 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions

Житель штата Иллинойс в США выиграл 1,28 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает The New York Times (NYT).

Имя победителя неизвестно, так как закон штата позволяет участникам, выигравшим более 250 тысяч долларов, сохранять имена и адреса в тайне. Отмечается, что это второй по величине приз с момента создания лотереи в 1996 году.

Сорвавший джекпот американец сможет или получить всю сумму в течение 29 лет, или сразу забрать только 747 миллионов долларов. Во втором случае после уплаты налогов у него на руках останется 457,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина решил воспользоваться увиденным в одном из телешоу способом выиграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот.