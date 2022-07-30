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Украинку обвинили в пытках ушедшего от нее гражданина Доминиканы

Caribe: власти Доминиканы обвинили гражданку Украины в организации пыток бойфренда

Фото: Caribe

Прокуратура Доминиканской республики обвиняет гражданку Украины в организации пыток своего бойфренда, гражданина Доминиканы. Об этом пишет Caribe.

Из обвинительного заключения следует, что проживающая на острове украинка Наталья Касьянова вступила в сговор с двумя местными жителями, чтобы организовать нападение на Мигеля Анхеля Линареса. Пострадавшего схватили, связали и били целый день до потери сознания, при этом Касьянова подбадривала избивающих. После этого мужчину ночью выбросили на обочину дороги.

Отмечается, что пострадавший решил разорвать отношения с Касьяновой за несколько недель до нападения. Причиной стало физическое и психологическое насилие в его адрес.

Уже прошло несколько судебных заседаний. Последний раз оно было отложено, поскольку защита Касьяновой потребовала переводчика с испанского на украинский язык.

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Марина Совина
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