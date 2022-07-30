Находящийся на грани ареста российский экс-банкир сбежал в Канаду

«Ъ»: разыскиваемый за многомиллиардные хищения экс-банкир Мелконов сбежал в Канаду

Российский экс-банкир Степан Мелконов, обвиняемый во многомиллиардных хищениях, сбежал в Канаду и там обосновался. Об этом пишет Коммерсантъ.

Авторы материала сообщают, что Мелконов оказался одним из конечных выгодоприобретателей после хищений из лопнувшего Судостроительного Банка (СБ-банк). Он тайно эмигрировал в Канаду в июне прошлого года, на тот момент находясь в статусе свидетеля. Его начали вызывать на допросы еще в 2020 году, после чего он сделал себе канадский паспорт и потом, оказавшись на грани ареста, уехал.

Бывшего банкира заочно арестовал Тверской районный суд по обращению следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве, в производстве которого сейчас и находится дело о мошенничестве с участием Мелконова. Махинации с отчуждением активов кредитного учреждения были обнаружены при расследовании основного дела о хищении, которое было возбуждено в 2018 году.

В 2015 году у СБ-банка отозвали лицензию и он остался должен вкладчикам свыше 37 миллиардов рублей. Согласно материалам полиции, перед этим руководство банка провело ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Так, главное здание банка, находящееся в центре Москвы, изначально перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, а после продали организации, которая оказалась зарегистрирована на подставное лицо.