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Лукашенко назвал имена возможных преемников

Президент Белоруссии Лукашенко назвал имена своих возможных преемников

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Слуцкий район назвал имена своих возможных преемников. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как заявил глава государства, необходимо, чтобы «за спиной стояли два-три человека». «Это должны быть крепкие, профессиональные и понимающие ребята», — отметил Лукашенко.

Среди потенциальных кандидатов на пост президента он указал нового посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого и главу Минского облисполкома Александра Турчина.

Ранее Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство. «Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих», — заявил он.

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Мария Гейн
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