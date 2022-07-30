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В Херсоне приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией

Форум общественности в Херсоне принял декларацию развития о будущем вместе с Россией

Фото: Shutterstock

В Херсонской области участники форума общественности приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией. Документ назвали «Русский Херсон», передает РИА Новости.

В декларации говорится, что Херсонская область является исторической частью России. Также с 2022 года русский язык вместе с украинским станет государственным языком.

«Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ ее — частью российского народа», — говорится в тексте документа.

Также там отмечается, что регион ожидает развитие сельхозпромышленности, науки, культуры и транспорта. Кроме того, планируется создать курортно-туристический кластер по аналогии с югом России.

Форум общественности «Вместе с Россией» открылся в Херсоне 30 июля. В нем приняли участие более 500 делегатов, которые обсуждают вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.

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Никита Абрамов
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