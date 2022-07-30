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Володин назвал Зеленского ответственным за удар по Еленовке

Спикер Госдумы Володин назвал Зеленского и Вашингтон ответственными за удар в Еленовке

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Владимира Зеленского и Вашингтон ответственными за ракетный удар по СИЗО в Еленовке. Об этом он заявил в личном Telegram-канале.

По его мнению, это было сделано с целью «не допустить нового Нюрнбергского процесса». «Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались», — утверждает Володин.

Он также добавил, что показания пленных украинских военных привели бы к требованиям «привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО».

Ранее, 29 июля, Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате удара погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев.

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Марк Успенский
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