ВВС США приостановили полеты F-35A

The Drive: полеты F-35A приостановлены из-за проблем с пиромеханизмом

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили полеты истребителей пятого поколения F-35A Lightning II из-за проблем с пиромеханизмом катапультируемых кресел, пишет The Drive.

Издание отмечает, что инспекция, проведенная недавно, выявила единичные неполадки с системой спасения пилотов, в связи с чем американские военные приняли решение на неопределенный срок приостановить полеты всех самолетов. Издание напоминает, что в настоящее время ВВС США располагают 349 истребителями F-35 Lightning II.

Также приостановлена эксплуатация истребителей Военно-морских сил (ВМС) и Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов. Издание отмечает, что, возможно, вернуться в строй истребители смогут после выходных.

В июле The Drive, ссылаясь на отчет счетной палаты США, сообщило, что по состоянию на февраль 36 из 450 — восемь процентов — истребителей пятого поколения F-35 Lightning II не были способны летать из-за неполадок с двигателем F135.

В ноябре 2021 года американское издание Breaking Defense заметило, что продажи истребителей США пятого поколения F-35 Lightning II в Европе сталкиваются с жесткой конкуренцией местных производителей боевых самолетов.