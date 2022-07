Бывшая «дочка» «Газпрома» в Британии сменила название

Bloomberg: Gazprom Energy сменила название, чтобы меньше ассоциироваться с «Газпромом»

Один из крупнейших поставщиков энергии в Британии, бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Energy провела ребрендинг и сменила название, чтобы меньше ассоциироваться с прежним российским владельцем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая осуществляла деятельность как Gazprom Energy, теперь называется SEFE Energy Ltd., что отражает новое название ее материнской компании — Securing Energy for Europe GmbH», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что SEFE Energy, среди клиентов которой Национальная служба здравоохранения и McDonald's Corp., была «на грани краха» в начале 2022 года, поскольку некоторые партнеры разорвали отношения с торговым домом.

«Мы видели, как многие клиенты, как в государственном, так и в частном секторе, выражали свое желание остаться с нами теперь, когда нет российского воздействия», — заявил генеральный директор SEFE Energy Джулиан Дени. Он также подчеркнул, что сейчас у компании около 30 тысяч клиентов, и в последние недели список крупных покупателей обновился.

Ранее газета Financial Times сообщала, что компания рассматривает возможность ребрендинга, чтобы отдалиться от российских владельцев. Издание уточняло, что компания может изменить название на GM&T — схожее с Gazprom Marketing & Trading Limited.