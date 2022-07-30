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В Брюсселе оценили вероятность вступления Джонсона в должность генсека НАТО

В Брюсселе заявили, что Джонсон не станет генсеком НАТО, так как не является женщиной

Фото: Tejas Sandhu / Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон не сможет стать генеральным секретарем НАТО, так как он не является женщиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международных институтах в Брюсселе.

По мнению дипломата, у Джонсона нет ни единого шанса стать генсеком Североатлантического альянса также потому, что он не представляет те государства, которые были недавно приняты в НАТО.

«Главная причина: в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО», — объяснил собеседник агентства.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак заявил, что отказывается искать работу для подавшего в отставку главы правительства Бориса Джонсона. Также он добавил, что в будущем не видит Джонсона в кабинете министров.

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Никита Абрамов
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