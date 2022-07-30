Премьер-министра Эстонии Каллас назвали кандидатом на пост генсека НАТО

В Брюсселе заявили, что премьер Эстонии Каллас может стать генсеком НАТО в 2023 году

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сможет стать новым генсеком НАТО в октябре 2023 года. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международных институтах в Брюсселе.

По словам источника, тот факт, что Каллас — женщина, «придаст альянсу большую инклюзивность». Также важным фактором является ее знание русского языка и России в сочетании с четким критическим отношением к действиям российских политиков.

Говоря о других кандидатах на пост, собеседник агентства отметил, что у ушедшего в отставку британского премьера Бориса Джонсон «нет шансов» стать генсеком Североатлантического альянса.

26 июля сообщалось, что премьер Эстонии усомнилась в достаточной поддержке Украины со стороны Европы. На вопрос, сможет ли Эстония, Литва, Польша и Великобритания предоставить украинской стороне нужное количество оружия и боеприпасов без участия США, Каллас ответила, что, «наверное, нет».