Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер-министра Эстонии Каллас назвали кандидатом на пост генсека НАТО

В Брюсселе заявили, что премьер Эстонии Каллас может стать генсеком НАТО в 2023 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сможет стать новым генсеком НАТО в октябре 2023 года. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международных институтах в Брюсселе.

По словам источника, тот факт, что Каллас — женщина, «придаст альянсу большую инклюзивность». Также важным фактором является ее знание русского языка и России в сочетании с четким критическим отношением к действиям российских политиков.

Говоря о других кандидатах на пост, собеседник агентства отметил, что у ушедшего в отставку британского премьера Бориса Джонсон «нет шансов» стать генсеком Североатлантического альянса.

26 июля сообщалось, что премьер Эстонии усомнилась в достаточной поддержке Украины со стороны Европы. На вопрос, сможет ли Эстония, Литва, Польша и Великобритания предоставить украинской стороне нужное количество оружия и боеприпасов без участия США, Каллас ответила, что, «наверное, нет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
Санду назвали «молдавским Горбачевым»
Жанна Агузарова назвала объединяющие большинство москвичей качества
Бегущего от полицейских голого россиянина сняли на видео
Путин утвердит Морскую доктрину России
В США назвали Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли
В Россию вернулись семь женщин-поваров с удерживаемых на Украине судов
Черноморский флот России получил «Сергея Котова»
Россиянам рассказали о правильном выборе сосисок по составу на этикетке
Названа вероятная причина прекращения поставок российского газа в Латвию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.