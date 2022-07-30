Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Герой России рассказал о планах наступления Киева

Герой России Клупов рассказал о направлениях контрнаступления Киева

Фото: Globallookpress.com

На протяжении нескольких недель активно обсуждается тема контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге, однако эксперты не могут сойтись во мнении относительно конкретных направлений. Подробнее о планах Киева по наступлению рассказал MK.RU экс-помощник начальника разведки 131-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа, бывший командир роты Майкопской бригады, Герой России Рустем Клупов.

Издание отмечает, что украинские власти часто говорят о наступлении на Херсон. Помимо прочего, из офиса президента Украины Владимира Зеленского якобы произошла утечка информации о том, что планируется снятие с восточного направления частей артиллерии, которые должны перебросить в Николаевскую и Днепропетровскую и области для поддержки контрнаступления.

«Говорить в Киеве могут, что угодно, но реальных подтверждений, что на этом направлении сосредотачивают войска и артиллерию пока нет. Есть только одно косвенное свидетельство: там находится большая часть американских реактивных систем HIMARS», — пояснил Клупов. Он уточнил, что часть РСЗО находится под Изюмом, а большая часть сосредоточена на Херсонском направлении.

Материалы по теме:
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
Сегодня

Герой России отметил, что теоретически у ВСУ может быть достаточно личного состава, чтобы дойти до Херсона, однако сперва нужно завоевать господство в воздухе, чего они сделать не в состоянии. Вместе с тем, Клупов допустил, что ВСУ могут завоевать превосходство в воздухе на короткое время, но лишь с помощью самолетов НАТО.

Герой России, ссылаясь на данные российской разведки, указал, что силы ВСУ сосредоточены на Брянском, Харьковском, Донецком направлениях и на направлении Николаев — Херсон.

Ранее член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков назвал психологической атакой анонс Киевом контрнаступления. По мнению сенатора, заявления Киева приведут к никчемному результату, а сама психологическая атака является неумелой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
Названа неожиданная польза пива для организма
Герой России рассказал о планах наступления Киева
Взрыв банкомата в Подмосковье попал на видео
Пелоси вылетела из США в Азию
Левандовски прокомментировал решение уйти из «Баварии»
Названа возможная причина смерти трех человек в СИЗО Воронежа
В Брюсселе оценили вероятность вступления Джонсона в должность генсека НАТО
Тату-мастер сдала клиента полиции из-за татуировки со свастикой
Регина Дубовицкая сообщила о финансовом положении после закрытия «Аншлага»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.