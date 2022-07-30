Путина назвали сильным благодаря санкциям Запада

Газета The Guardian назвала президента России Путина сильным благодаря санкциям Запада

Обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс считает, что западные санкции сделали президента России Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. Его мнение опубликовано на сайте издания.

Так, он назвал санкции Запада самой непродуманной и контрпродуктивной политикой в новейшей истории. Дженкинс отметил, что военная помощь Украине оправдана, однако экономическая война против России может быть разрушительной.

По его словам, мировые цены на энергоносители стремительно увеличиваются, растет инфляция, цепочки поставок хаотичны, а миллионы людей испытывают недостаток в бензине, зерне и удобрениях. При этом обозреватель газеты указал, что из-за санкций Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса. На Западе, напротив, наблюдается рецессия в экономике и рост стоимости жизни.

Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президент США Джо Байден боится ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина на санкции, которые Запад ввел против Москвы.