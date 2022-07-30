Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки обезьяньей оспы

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул ввела режим ЧС из-за вспышки обезьяньей оспы

Фото: Pool / Reuters

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в пятницу ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки обезьяньей оспы. Об этом сообщает администрации штата.

Она заявила, что после анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате она вынуждена объявить о режиме ЧС в целях укрепления усилий по противостоянию вирусу. Хочул также отметила, что каждый четвертый случай заражения приходится на жителя штата Нью-Йорк. «Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки», — заявила губернатор.

Согласно данным американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) на 29 июля было зафиксировано 1345 случаев заражения в штате Нью-Йорк. На втором месте по заболеваемости оказался штат Калифорния, где уже заболели 799 человек.

Ранее стало известно, что команда французских вирусологов нашла эффективный препарат против оспы обезьян. Им оказалось лекарство от оспы тековиримат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
Володин назвал Зеленского ответственным за удар по Еленовке
В Госдуме объяснили удар ВСУ по СИЗО с бойцами «Азова» в Еленовке
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки обезьяньей оспы
ВСУ обстреляли район ГЭС в Новой Каховке
Героям сериала «Во все тяжкие» установили памятник в США
Названы самые популярные направления у россиян для путешествий в июле
Раскрыто местонахождение «долгого ящика» в Москве
Назван срок выдачи российских паспортов жителям Харьковской области
В США оценили исход боя между JAS 39 Gripen и Су-35
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.