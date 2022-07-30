В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки обезьяньей оспы

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул ввела режим ЧС из-за вспышки обезьяньей оспы

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в пятницу ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки обезьяньей оспы. Об этом сообщает администрации штата.

Она заявила, что после анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате она вынуждена объявить о режиме ЧС в целях укрепления усилий по противостоянию вирусу. Хочул также отметила, что каждый четвертый случай заражения приходится на жителя штата Нью-Йорк. «Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки», — заявила губернатор.

Согласно данным американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) на 29 июля было зафиксировано 1345 случаев заражения в штате Нью-Йорк. На втором месте по заболеваемости оказался штат Калифорния, где уже заболели 799 человек.

Ранее стало известно, что команда французских вирусологов нашла эффективный препарат против оспы обезьян. Им оказалось лекарство от оспы тековиримат.